Туркестан: Засверкали ночные фонари мавзолея Х.А.Ясауи

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Завершен проект освещения на территории мавзолея Х.А.Ясауи. Для данных работ по установке ночных фонарей возле исторического памятника было использовано 1200 метров электрической проводки, 229 цветных ламп сегодня были торжественно зажжены, передает МИА «Казинформ».

При реализации уникального проекта потребовалось сохранить и не испортить каждую деталь этого памятника древности. В торжественном мероприятии, посвященном презентации архитектурной подсветки исторического мавзолея Х.А. Ясауи принял участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Глава региона поздравил присутствующих с этим значимым днем, отметив, что для священного Туркестана это событие является важным.

«Исторический Указ Елбасы, Первого Президента Нурсултана Назарбаева открыл новое дыхание Туркестану. Обновленный Туркестан уже в другом статусе, а мы стали свидетелями одного из добрых начинаний в областном центре южного края страны. Как показывает практика, священный Туркестан знают и ценят в мировых местах паломничества, таких как Мекке Мадине, мечети Айя София в Стамбуле и Регистане в Самарканде. Мы решили воспользоваться таким случаем и продемонстрировать такие исторические места. И теперь хотим пригласить всех гостей тюркоязычных стран и не только, на осенний туристический сезон на юг страны. А необходимые работы по благоустройству и освещению территории сакрального места завершены. Благодаря непрерывному развитию сферы туризма, мы намерены обеспечить приток туристов и количество посетителей в 2025 году до 2 более с половиной млн. человек», – сказал У. Шукеев.

Проект освещения мавзолея осуществлен при поддержке Министерства культуры и спорта РК, с экспертным заключением РГП «Казкайтажанарту», с учетом рекомендаций археологов. По словам технического директора проекта Багилы Исаковой, прежде чем приступить к проекту, специалисты провели исследовательские и аналитические работы в известных мировых исторических музеях, подобных мавзолею Ясауи.

«Мы работали под контролем компетентных учреждений, со специальным экспертным заключением. Светильники были установлены вокруг мавзолея, на крыше с помощью качественных установок. За время работы не было повреждено ни одного кирпича. Потому что свет был подключен с помощью дополнительно установленной установки», - рассказал руководитель проекта.

По словам специалистов, при изменении оптики и световых характеристик видны различные элементы эпиграфики, то есть каллиграфические надписи на стенах мавзолея. Именно этот удивительный вид мавзолея станет главной особенностью освещения.

На вечере, в Ботаническом саду возле исторического мавзолея выступил оркестр казахских народных инструментов имени «Сугир» областной филармонии им. Ш. Калдаякова, также артисты театра «Астана Балет» и известные певцы.