Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Туркестан: В рамках акции «Біз біргеміз!» будет оказана помощь 1500 семьям

    25 Марта 2020, 11:39

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается акция «Біз біргеміз!», инициированная партией «Nur Otan». В рамках данной акции, которая началась 20 марта, 690 семей из районов и городов Туркестанской области получили социальную помощь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного филиала партии «Nur Otan».

    Благодаря проектам партии «Кедергісіз келешек», «Бакытты отбасы» и «Ардагерлерді ардақтайық» одинокие старики, люди с ограниченными возможностями, многодетные и нуждающиеся семьи имеют возможность получить различную поддержку.

    В акции по борьбе с коронавирусом, с целью улучшить благосостояние населения, активное участие принимают филиалы партии, акимы районов и городов, жасотановцы, волонтеры, бизнесмены, депутаты маслихатов.

    Вначале планировалось оказать помощь 1300 семьям. Однако по просьбе жителей этот список увеличился до 1500 семей.

    Первый заместитель областного филиала партии «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев отметил: «Во время чрезвычайного положения Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил оказывать всяческую помощь многодетным и нуждающимся семьям. И основной целью данной акции является именно это направление. Со стороны граждан региона, волонтеров, предпринимателей и депутатов оказываются поддержка и помощь. В данный непростой период мы должны всесторонне помогать населению. Согласно поручению акима области Умирзака Шукеева, акция проходит в регионе на должном уровне».

    Несмотря на праздничные дни, молодежь и волонтеры, представители партии собрались сегодня в специальном хранилище, где на собранные средства от спонсоров приобретены продукты питания. Груженные благотворительными товарами автомашины отправились в районы и города области.

    Автор:

    Туркестанская область Благотворительность Социальная поддержка Нур Отан Общество Волонтёрство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами