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    Туркестан в цифрах: статистические данные

    8 Декабря 2021, 18:42

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – За последние несколько лет проведена работа по формированию Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. На сегодняшний день завершен первый этап развития города Туркестана, заложена основная социальная инфраструктура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    Построено 123 объекта, такие как новый международный аэропорт, административно-деловой и культурно-духовный центры, созданы экономические и индустриальные зоны. Областной центр полностью газифицирован, создан зеленый пояс на 13 тысяч гектаров. Увеличилось количество туристов, приезжающих в Туркестан. С начала года Туркестанскую область посетило более 1,3 млн гостей.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туркестанская область Общество
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