Туркестан в цифрах: статистические данные

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – За последние несколько лет проведена работа по формированию Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира. На сегодняшний день завершен первый этап развития города Туркестана, заложена основная социальная инфраструктура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Построено 123 объекта, такие как новый международный аэропорт, административно-деловой и культурно-духовный центры, созданы экономические и индустриальные зоны. Областной центр полностью газифицирован, создан зеленый пояс на 13 тысяч гектаров. Увеличилось количество туристов, приезжающих в Туркестан. С начала года Туркестанскую область посетило более 1,3 млн гостей.



