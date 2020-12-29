Туркестан: ряды партии «Nur Otan» пополнились новыми гражданами

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Туркестане прошел прием новых членов в партию «Nur Otan». На предпраздничном мероприятии первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» Бейсен Тажибаев поздравил всех с наступающим Новым годом, передает МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, партия «Nur Otan» ведет системную работу по налаживанию связей с общественностью, реализации концепции «Слышащего государства». Партия всегда принимает активное участие в решении различных трудностей в стране, во время пандемии. Некоторые люди думают, что «Nur Otan» - это партия чинов. Однако данное утверждение ошибочное. Наша партия состоит из предпринимателей, учителей, врачей, спортсменов, простых тружеников. И сегодня в наши ряды принимается новая группа граждан. Поздравляю всех с праздником. Будем продолжать работать в интересах страны. Призываю проголосовать за партию «Nur Otan» на предстоящих выборах», – сказал Б. Даулетулы.

В этот же день партийным работникам и гражданам различных сфер были вручены благодарственные письма акима области У. Шукеева, грамоты областного маслихата и благодарственные письма областного филиала партии.

В целом в Туркестанской области 80 тысяч членов партии. В рамках челленджа «Я выбираю партию» многие активные граждане приняли решение войти в состав ведущей партии.

Голосуйте за партию «Nur Otan», состоящую из самоотверженных, отчаянных, патриотичных граждан! Мы вместе!





Пресс-служба Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan»

Материал опубликован за счет средств Туркестанского областного избирательного фонда партии «Nur Otan»



