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    Туркестан может стать туристической столицей тюркского мира

    4 Июля 2022, 17:47

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Туркестан может стать туристической столицей тюркского мира в 2023 году. Об этом в ходе запуска акции «Neo Nomad 2022» сообщил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Туркестан – в новом виде реализованная туристская дестинация с огромным потенциалом. Сегодня у города хорошие показатели. Многие мероприятия международного уровня проводятся здесь. Мы предложили, чтобы Туркестан стал культурной туристской столицей тюркского мира в следующем году», - сказал Ержан Еркинбаев.

    Предложение было озвучено на очередной встрече министров по туризму тюркских стран, которая проходила в Азербайджане. Каждый год в качестве туристической столицы выбираются разные города. В этом году туристической столицей тюркского мира стал Баку – столица Азербайджана.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Туркестанская область Туризм Минкультуры Тюркский мир Туркестан
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