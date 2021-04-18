Туркестан: город, где сбываются мечты

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Поездка в Туркестан подарит самые яркие впечатления любому туристу. Куда ни глянь - добрые, улыбающиеся, счастливые люди. Город, который непрерывно строится. Дома, гостиницы, офисы. Здесь есть всё, что нужно для абсолютного счастья, передает МИА «Казинформ».

Здесь находятся поющие с самого утра под национальную музыку фонтаны. Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, где можно загадать желание и прикоснуться к святыне. Уникальный летающий театр, ощущения от которого невозможно передать словами. Их обязательно нужно пережить.

Необыкновенно вкусная еда. Чай из самовара. Шашлык, который тает во рту. Самса, от которой невозможно оторваться. Всё приготовлено с любовью.

Здесь гостей ждёт колодец желаний. Опустите ведро, зачерпните ключевой воды, сделайте пару глотков. И ваше желание обязательно сбудется. Зайдите в уникальную библиотеку Farab. Здесь можно не только читать, но и смастерить на 3D-принтере свою копию. Или написать музыку. Такая библиотека очень полного цикла в Центральной Азии единственная.

Драматический театр с оркестровой ямой начнёт работать 5 сентября. В этот день будет премьера. А пока молодые артисты репетируют сразу несколько постановок. Не пропустите.

Обязательно нужно зайти во Дворец школьников. Новое поколение с самых юных лет мастерит поделки, учится рисовать и играть в шахматы. Осваивает компьютерную грамотность. Педагоги увлечённо рассказывают о своих подопечных. Приятно видеть, когда люди любят свою работу.

Очень интересно прогуляться по этноаулу. Попробовать научиться стрелять из лука. Скоро здесь можно будет посмотреть, как работают ремесленники. Возможно, вам даже разрешат вылепить чашу из глины. По выходным юные красавицы в национальных костюмах танцуют и поют. Это идеальное место для отдыха всей семьёй.

И, конечно, обязательно посетите «Керуен Сарай». Посмотрите иллюстрацию сказания о любви Кыз Жибек и Толегена. Водное шоу с элементами огня. Днём посидите в уютных кафе. Сделайте приятные покупки в стильных бутиках. Присядьте у воды и просто помечтайте.

В Туркестане всё располагает к тому, чтобы сбывались все ваши мечты.