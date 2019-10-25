Туркестан:​ Данияр Есин ознакомился с работами в рамках программы​ «Рухани жаңғыру»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Правительственная группа прибыла с рабочим визитом в Туркестанскую область. В ее составе вице-министр информации и общественного развития​ Данияр Есин посетил в Туркестане проектный офис​ ​ «Рухани жаңғыру», ознакомился с работами, проводимыми в этом направлении. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На сегодня Туркестанская​ область в лидерах в стране​ по реализации программы​ «Рухани жаңғыру». За​ последние 2 года в регионе в рамках программы​ ​ «Рухани жаңғыру» сняты художественный фильм​ «Тайна древнего​ жетигена»,анимационные фильмы​ ​ «Священный Казыгурт»,​ «Отырарды қорғау», «Күш атасы – Қажымұқан», «Байдибек би». В этом году закончены съемки сериала​ «Төле би», он показан по​ телеканалу​ «Хабар». Сняты также анимационные фильмы​ «Туркестан», «Оқсыз оқиғасы», «Ордабасы – знамя единства». Наряду с этим, изданы книги, посвященные истории и легендам священных мест. На казахском, русском и английском языках издан фотоальбом, посвященный историко-культурным и археологическим памятникам региона, вышел в свет и сборник​ «Священные места Юга: легенды и предания».

Издан также десятитомник избранных произведений поэтов и писателей Туркестанской области. В нем представлены произведения 22 мастеров пера, известных в республике и области. В этом году состоялась​ презентация двухтомника​ «География священных мест Туркестанской области» и научно-познавательный альбом​ ​ «Тамыры терең Түркістан».

Большая работа ведется в области и по реализации программы​ «Туған жер» и проекта​ ​ «Алтын ұям». Ознакомившийся с этими и другими достижениями вице-министр поручил не снижать темпов работы по реализации программы​ ​ Елбасы​ «Рухани жаңғыру» и программной статьи​ ​ «Семь граней Великой Степи».

Затем​ ​ Данияр Есин встретился с аксакалами и молодежью Туркестанской области, города Кентау. Выслушав мнение представителей старшего поколения и молодежи по​ развитию страны, он отметил, что государство и дальше будет поддерживать молодых..

«В данное время нашей стране нужны квалифицированные специалисты. Поэтому по согласованию с учебными заведениями нужно готовить специалистов, востребованных на рынке труда. ПРавильнм было собрать сегодня представителей старшего поколения и молодых, которые обменялись мнениями, высказали свои предложения. ВСегда должна быть преемственность», – сказал​ Данияр Есин, подчеркнувший, что каждый гражданин должен вносить значимый вклад в развитие страны.​