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    «Туркестан Арена» получила международную категорию УЕФА

    11 Июля 2022, 11:28

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам инспекции стадиона «Туркестан Арена», которая состоялась ранее, спортивному сооружению была присвоена II международная категория УЕФА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

    Это означает, что стадион в Туркестане сможет принимать матчи

    квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди юношеских команд до 17 и 19 лет;

    квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди молодежных сборных (U-21);

    квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди женских команд;

    игры квалификации 1, 2, 3 раундов Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги конференций УЕФА.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Спорт Регионы Общество Футбол
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