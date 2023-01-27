Туризм в Казахстане: перспективы развития

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Министерство культуры и спорта РК провело выездное заседание коллегии ведомства, где были обсуждены актуальные вопросы развития туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании, прошедшем в Боровом, вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев заявил, что индустрия туризма восстанавливается после пандемии.

«За последние 9 месяцев количество казахстанских туристов составило 6,5 млн человек. По итогам 2022 года – около 8 млн человек», - сообщил Ержан Еркинбаев.

Спикер добавил, что достижение этих показателей было запланировано на 2025 год.

«Туризм развивается стремительно. Количество туристов в стране увеличилось, соответственно растет и количество спальных мест. С начала года введено в эксплуатацию 11 тысяч спальных мест или 5 тысяч гостиничных номеров. Все регионы показывают рост в развитии туризма, рост в развитии количества туристов. Если говорить об Атырауской области, там зафиксирован трехкратный рост по итогам прошлого года. Это говорит о том, что там развивается или восстанавливается бизнес-туризм», - отметил Ержан Еркинбаев.

Вице-министр уточнил, что каждый четвертый турист посещает национальные парки республики.

«У нас есть 14 нацпарков, все они обладают всеми экосистемами планеты. У нас есть леса, у нас есть ледники, озера, пески. В прошлом году количество посетителей нацпарков составило около 2 млн туристов, это абсолютный рекорд», - резюмировал Ержан Еркинбаев.

Вместе с тем он попросил увеличить сроки субсидирования проектов туризма до 10 лет.

«Особый акцент направлен на развитие инвестиционного потенциала в туризме. Министерством совместно с АО «НК «Kazakh Tourism» сформирован пул инвестиционных проектов. По итогам прошлого года реализовано 138 проектов на сумму 40 млрд тенге. В текущем году планируется реализация 115 проектов на сумму 288 млрд тенге», - сказал Ержан Еркинбаев.

Спикер подчеркнул, что в адрес Министерства поступают обращения от представителей гостиничного бизнеса. Текущий механизм льготного кредитования не позволяет в установленный срок выйти на окупаемость (6 %-7 % на пять лет). При этом сроки окупаемости гостиниц составляют в среднем до 10 лет.

«В этой связи, необходимо увеличение сроков субсидирования проектов туризма с пяти до 10 лет, а также увеличение лимитов финансирования до 5 млрд тенге. Соответствующее предложение мы направили в Миннацэкономики», - добавил Ержан Еркинбаев.

Он также попросил разрешить фермерам строить гостевые дома и глэмпинги.

«Есть законодательные ограничения по созданию глэмпингов и гостевых домов в сельской местности. По статистике в стране есть 219 тысяч фермерских, крестьянских хозяйств. Мы предлагаем разрешить фермерам при использовании не более 10% от земель сельхозназначения строить гостевые дома и глэмпинги для обслуживания туристов», - сказал Ержан Еркинбаев.

По прогнозам ведомства, если 1% от всех фермерских хозяйств (2,2 тысяч единиц) будет заниматься услугами по размещению, ежегодно будет обеспечена занятость 6,6 тысяч человек.

«Объекты агротуризма очень популярны среди туристов во Франции, Германии, Австрии, Аргентины, Белоруссии», - добавил Ержан Еркинбаев.

Вице-министр также сообщил, что в ближайшее время визит-центры появятся в национальных парках «Алтын-Эмель», «Шарын», а также в ущельях «Тургень» и «Бутаковка».

«Сегодня люди все чаще предпочитают отдых наедине с природой - в глэмпингах. Такой вид отдыха пользуется огромной популярностью среди населения, он более доступный и экзотичный. Эти объекты не наносят вреда природе, гармонично вписываются в ландшафт, а также являются реальными бизнес-проектами для среднестатистического предпринимателя», - сказал вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

В прошлом году, согласно озвученным данным, появилось 28 таких комплексов в 8 регионах.

По данным ведомства:

- 10 глэмпингов в Алматинской области;

- 6 глэмпингов в Акмолинской области;

- 5 глэмпингов в Алматы;

- 2 глэмпинга в Актюбинской области;

- 1 глэмпинг в Мангистауской области;

- 1 глэмпинг в Павлодарской области;

- 1 глэмпинг в Туркестанской области;

- 1 глэмпинг в Шымкенте.

В ближайшее время аналогичные комплексы появятся в национальном парке «Алтын-Эмель», в Каркаралинске. Также запланировано строительство таких объектов в Актюбинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях.

«Появление визит-центров также является актуальным вопросом. Такие центры являются важным местом в качестве пункта остановки и отдыха туристов. Они играют большую роль в повышении культуры организованного туризма. За последние 3 года в стране за счет частных инвестиций построено 7 визит-центров. В ближайшее время аналогичные центры появятся в национальных парках «Алтын-Эмель», «Шарын», а также в ущельях «Тургень» и «Бутаковка», - сообщил Ержан Еркинбаев.

По его словам, на сегодня есть законодательные ограничения по созданию глэмпингов и гостевых домов в сельской местности. По статистике в стране есть 219 тысяч фермерских, крестьянских хозяйств.

«Мы предлагаем разрешить фермерам при использовании не более 10% от земель сельхозназначения строить гостевые дома и глэмпинги для обслуживания туристов», - подчеркнул Ержан Еркинбаев.

Было также отмечено, что программой Kids Go Free воспользовалось около 700 семей. 1,5 тысячи детей получили бесплатные авиабилеты.

«Выплачены субсидии за 421 иностранного туриста в составе турпакета. Одобрено возмещение части затрат бизнеса по 2 приобретенным туравтобусам. Также одобрена заявка на возмещение по детскому оздоровительному центру «Парус» в Зерендинской районе», - привел данные Ержан Еркинбаев.

Спикер добавил, что совместно с регионами ведется работа по формированию прогноза потенциальных заявок на текущий год. Для повышения эффективности мер поддержки министерством продолжается работа по упрощению требований и механизмов.

В ведомстве пояснили, что согласно правилам заявки на возмещение необходимо направлять в акиматы в срок до 1 марта текущего года.

«Регионам неоднократно предлагалось активизировать работу по строительству мягкой инфраструктуры. Особенно остро стоит вопрос санузлов. На сегодняшний день в регионах только 20 СГУ получили субсидии на содержание. Местным органам необходимо своевременно принять меры к предстоящему летнему сезону. В случае необходимости, провести соответствующую работу в рамках уточнения бюджета», - резюмировал Ержан Еркинбаев.

С 1 января 2022 года вступил в действие механизм субсидирования стоимости билета для несовершеннолетних пассажиров (с 2 до 17 лет включительно) в составе турпутевки по Казахстану. Эта мера позволяет родителям не платить за авиабилет несовершеннолетних детей во время отдыха внутри страны.

С начала года с каждого иностранного туриста, который остановился в гостиницах, будет взиматься Bed tax.

«Собранные средства будут направляться в местный бюджет. Регионами ведется работа по утверждению ставок. В Астане и Алматы уже утвердили максимальную ставку в размере 5% от стоимости проживания», - сказал Ержан Еркинбаев.

Он также проинформировал, что для эффективного мониторинга поступающих средств Министерством финансов разработан отдельный код бюджетной классификации.

«Отдельные участники рынка высказывают предложение приостановить действие правил, но в данном случае непосредственно отельный бизнес против механизма не выступает. Есть предложения по корректировке правил: перейти с процентной на фиксированную ставку, были вопросы по бухгалтерскому и налоговому учету, но это не справедливо. Мы встречались с представителями отельного бизнеса. Давали разъяснения в том числе совместно с Комитетом госдоходов Минфина РК», - добавил Ержан Еркинбаев.

Согласно прогнозам, по итогам 2023 года в регионах накопится не менее 2,5 млрд тенге.

«У регионов появится альтернативный источник финансирования на развитие регионального туризма: проведение мероприятий, инфотуров, строительство инфраструктуры и прочее», - пояснил Ержан Еркинбаев.

На заседании также было предложено организовать премию «Tourism Awards» в новом формате и награждать отличившихся представителей отрасли.

«В текущем году страна председательствует в ряде авторитетных организаций. Под эгидой ШОС, СНГ, ОТГ, ТЮРКСОЙ планируется проведение официальных встреч и имиджевых мероприятий. Хотим восстановить приятную традицию к концу года организовывать премию «Tourism Awards» в новом формате и награждать отличившихся представителей отрасли», - сказал Ержан Еркинбаев.

Вице-министр добавил, что туристическая отрасль - единственная отрасль, которая не имеет своей премии. В рамках уточнения бюджета будет проведена работа по выделению финансирования на эти мероприятия.

Он также сообщил, как собираются развивать креативные индустрии в Казахстане.

«30 декабря прошлого года принят закон по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства. На сегодня за Министерством культуры и спорта РК закреплены полномочия по реализации государственной политики в сфере креативных индустрий. Также креативные индустрии отнесены к сферам, попадающим под государственную поддержку», - сказал Ержан Еркинбаев.

Спикер отметил, что в реализацию принятых законодательных поправок (в Закон «О культуре», «Предпринимательский кодекс») в I квартале 2023 года планируется утверждение основных ОКЭД и критериев отнесения субъектов частного предпринимательства к креативным индустриям.

«Предлагается определить следующие основные направления креативных индустрий: индустрии кино, музыки, литературы, архитектуры, современного искусства, театра, оперы и балета, моды, новых медиа, цифровой культуры и другое», - сообщил Ержан Еркинбаев.

Была также отмечена положительная динамика в работе горнолыжных курортов.

«В последнее время наблюдается положительная динамика в работе горнолыжных курортов. Посещаемость курортов достаточно быстро растет», - сказал Ержан Еркинбаев.

Вице-министр добавил, что в соседних странах активно развивается данный сегмент отрасли. Например, за последние 10 лет в Грузии построено 5 горнолыжных курортов. В 2019 году в Узбекистане появился новый горнолыжный курорт и завершается реконструкция еще ряда объектов.

«В Казахстане необходимо появление новых объектов горнолыжного туризма», - добавил Ержан Еркинбаев.

Также, как выяснилось, в сфере туризма есть дополнительная потребность в финансировании 49 проектов на сумму 308 млрд тенге.

«Продолжается реализация инфраструктурных проектов. Есть дополнительная потребность в финансировании 49 проектов на сумму 308 млрд тенге. Это те проекты, у которых уже есть ПСД, но отсутствует финансирование», - сказал Ержан Еркинбаев.

Вице-министр сообщил, что среди них такие проекты, как строительство автодороги в Имантау-Шалкарской курортной зоне (1,9 км, 0,3 млрд тенге), берегоукрепительные работы на побережье озера Алаколь (Абайская область, 17,5 млрд тенге), благоустройство набережной в Балхаше (2,6 млрд тенге).

«Реализация данных проектов важна для развития туризма в регионах. За счет них увеличится и инвестиционная привлекательность областей. Отсутствие элементарной инфраструктуры в национальных парках является сдерживающим фактором развития туризма. Ввиду отсутствия законодательной компетенции у акиматов просим поддержать закрепление компетенций регионов по развитию инфраструктуры туризма в турдестинациях вне населенных пунктов и на территориях национальных парков», - резюмировал Ержан Еркинбаев, обращаясь к министру культуры и спорта РК Асхату Оралову.

В свою очередь подводя итоги обсуждений министр культуры и спорта РК Асхат Оралов сообщил, что число иностранных туристов, посетивших Казахстан в 2022 году, увеличилось в три раза.

«За девять месяцев прошлого года мы видим, что 610 тысяч иностранных туристов посетили нашу страну. Мы сейчас в рамках концепции рассматриваем и хотели бы довести число посещений Казахстана иностранными туристами до 4 млн. Это дает огромный импульс развитию всем отраслям экономики, это создание новых рабочих мест, это создание новых условий, это поступление налогов в бюджет. Еще это конкурентная среда, когда есть конкуренция всегда качество улучшается», - сказал Асхат Оралов.

Он также сообщил, что по итогам аналогичного периода в 2021 году за девять месяцев Казахстан посетили 208,5 тысяч иностранных путешественников. Динамика положительным образом отразилась на экспорте услуг, который в 2022 возрос до 1,3 миллиарда долларов США. В 2021 году сумма экспорта за тот же период составила 395 миллионов долларов.

«Министерством разработаны пять приоритетных маршрутов по Казахстану, которые войдут в основу «Гранд-тура Казахстана». Это уже пользующиеся спросом привлекательные маршруты. Не все из них готовы принимать большое количество туристов. Поэтому мы планируем вместе с акиматами улучшить инфраструктуру и создать условия для туристов вдоль выбранных маршрутов. Также будет вестись работа по обучению и повышению квалификации сотрудников сферы туризма, продвижению туров на целевых рынках вместе с туроператорами», - резюмировал Асхат Оралов.



