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    Туристы жалуются на сервис  – Алихан Смаилов

    1 Июня 2022, 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил принять меры по своевременному обеспечению инженерной инфраструктурой туристических объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хочу отметить положительную динамику развития отрасли и обращаю внимание на следующее: акиматам регионов совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по своевременному обеспечению инженерной инфраструктурой туристических объектов», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Министерству культуры поручено совместно с акиматами регионов организовать комплексную работу по предоставлению туристских продуктов, в первую очередь, предусматривающую безопасность туристов и качество предоставляемых услуг.

    «Внимание должно быть обращено на качество сервиса обслуживания туристов и наличие биотуалетов. Это важный фактор роста туристических потоков. Именно на сервис больше всего жалуются туристы как наши, так и зарубежные. Поэтому здесь нужно проработать конкретные меры», - подчеркнул Алихан Смаилов.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Туризм Алихан Смаилов
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