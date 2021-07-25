Туристы застряли в воде в горах Джунгарского Алатау

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Группа из 15 туристов, возвращаясь с водопада Бурхан-Булак в город Текели, на автомашине при переезде через реку Кора застряла в воде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

24 июля в 22.30 часов в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Коринском ущелье туристическая группа в количестве 15 человек, возвращаясь с водопада Бурхан-Булак в Текели на автомашине «ЗИЛ-131», при переезде через реку Кора из-за подъема уровня воды застряла в воде.

На место вызова были направлены спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области и сотрудники ОЧС Ескельдинского района.

«По прибытии на место вызова в 01.40 часов было установлено, что туристическая группа находится в безопасном месте, на противоположенном берегу реки, у них имеются палатки и запас продуктов питания. Работы по переправе людей запланированы и проведены с рассветом. Так как таяние ледников в высокогорьях приостанавливается в ночное время, уровень воды в реке Кора снизился под утро и в 05.20 часов водителю автомашины «ЗИЛ-131» удалось переехать реку самостоятельно. Все туристы в сопровождении спасателей прибыли в безопасное место. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

В Департаменте по ЧС Алматинской области отметили: практически ежедневно распространяются штормовые предупреждения о том, что на территории Алматинской области местами пройдет кратковременный дождь, гроза, ветер, град и в связи с высоким температурным фоном в горных районах Алматинской области ожидается формирования склоновых стоков и подъема уровня воды на реках.

Аналогичное штормовое предупреждение объявлено и на 25-27 июля. В связи с этим ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды, соблюдать меры предосторожности, технику безопасности и излишне не подвергать свою жизнь опасности.