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    Туристы заблудились в горах Заилийского Алатау

    20 Августа 2023, 15:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - При спуске с пика Каменский в горах Заилийского Алатау три человека сбились с тропы и позвонили ночью спасателям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Всю ночь велись поиски и в 6:40 спасатели РОСО и службы спасения города нашли первого заблудившегося. Через два с половиной часа нашли еще двух туристов в районе ущелья Каргалинское. Спасатели МЧС рекомендуют, прежде чем отправиться в горный поход, стоит сообщить близким о своих планах и кратко описать маршрут, а также время возвращения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Алматинская область Туризм МЧС ДЧС
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