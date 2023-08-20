Туристы заблудились в горах Заилийского Алатау

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - При спуске с пика Каменский в горах Заилийского Алатау три человека сбились с тропы и позвонили ночью спасателям. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Всю ночь велись поиски и в 6:40 спасатели РОСО и службы спасения города нашли первого заблудившегося. Через два с половиной часа нашли еще двух туристов в районе ущелья Каргалинское. Спасатели МЧС рекомендуют, прежде чем отправиться в горный поход, стоит сообщить близким о своих планах и кратко описать маршрут, а также время возвращения.