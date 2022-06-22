Туристы перелезали через рельсы под поездом на Алаколе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сошедшие на станции Жаланашколь туристы перелезали через ж\д пути под поездом, который стоял на технической стоянке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На станции Жаланашколь грузовой поезд стоял на технической стоянке. Пассажиры поезда должны были неукоснительно соблюдать меры безопасности, быть внимательными и переходить ж/д пути после их освобождения. При переходе через пути нельзя подлезать под вагоны, перелезать через автосцепки. Нарушение правил безопасности на железной дороге могут привести к трагедии», - прокомментировали случай в пресс-службе нацкомпании «Қазақстан темір жолы».

По словам одной из туристок, поезд прибыл с опозданием. Как сообщили местные жители, обычно он прибывает на первый путь. У туристов была возможность обойти грузовой состав, но ни конца ни краю видно не было. Также она удивилась ответу КТЖ с намеком на вину самих пассажиров.

Ранее сообщалось, что из-за того, что аэропорты города Ушарала и поселка Урджара закрыты, основной спрос приходится на ж/д перевозки. С 8 июня открылись продажи билетов на дополнительные два поезда Тальго до станции Достык.

Как сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки», вместе с двумя дополнительными поездами Тальго в направлении Алаколя курсируют 11 поездов.