Туристы могут не попасть в Казахстан без ПЦР-теста на коронавирус

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ассоциация туроператоров Казахстана попросила авиакомпании требовать у туристов наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирус, сделанным не более чем за 72 часа до вылета в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Правило вступает в силу с 20 марта этого года и будет обязательно для всех туристических рейсов, вылетающих из Египта, ОАЭ, Мальдивской Республики, Шри-Ланки и Турции во все города Казахстана.

Туристов, не предоставивших справку о прохождении ПЦР-тестирования с отрицательным результатом, просят не допускать к вылету в Казахстан.

«Первая причина - это у нас идет резкая вспышка заболеваний, уже два города объявили локдаун, вторая - государством потрачено очень много средств на организацию ПЦР-тестирования по прилету. К тому же пассажирам предлагается проживание в отеле до получения результатов. То, что пассажирам разрешают сдавать тест по прилету, создает дополнительную опасность. Кто-то может быть источником заражения», - сказала президент ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей.

По ее словам, многие туристы приезжают из отдыха без справки о прохождении ПЦР-тестирования. Часть из них оказались с положительными результатами.

«При этом была большая проблема. Почему туристы не хотели сдавать ПЦР-тестирование за границей? Они боялись, что могут остаться за границей, если у них выявится положительный результат. Это создает много новых проблем. Поэтому все курорты, куда мы привозим туристов, они продуманы от защищенности заражения. Также у нас есть страхования, на случай если человек окажется больным. Страхование обязательное и входит в турпакет», - добавила спикер.

Инна Рей также подчеркнула, что Правительство РК обратилось к туркомпаниям, чтобы они обеспечивали прохождение ПЦР-тестирования перед возвращением в страну.

«Но, нужно понимать, что мы охватываем не всех пассажиров. Поэтому мы ждем постановление, которое будет в ближайшее время, об обязательности сдачи ПЦР-тестирования до посадки на самолет. Если пассажирам разрешат сдавать тест по прилету в Казахстан, то это уже будет платным», - добавила Инна Рей.много новых проблем. Поэтому все курорты, куда мы привозим туристов, они продуманы от защищенности заражения. Также у нас есть страхования, на случай если человек окажется больным. Страхование обязательное и входит в турпакет», - добавила спикер.