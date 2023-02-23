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    Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Казахстан

    23 Февраля 2023, 15:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала нового года нашу страну посетили почти 2,5 тысячи граждан Турции, около 1,4 тысячи граждан Германии, около 1,4 тысячи граждан США, а Великобритании – почти 1, 2 тысячи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    Что касается гостей из ближнего зарубежья – в первой десятке – Россия более 58,2 тысяч туристов, Узбекистан – более 11,2 тысячи, Кыргызстан – около трех тысяч. КНР – более 2,3 тысячи, Таджикистан – также более 2,3 тысячи граждан.

    Отмечается динамика гостей из Индии – около трех тысяч. Напомним, что недавно именно в Индии Казахстан получил престижную туристическую премию.

    При этом, как пункт назначения лидирует Алматы – около 40 тысяч туристов. Далее следуют Астана (более 22 тысячи), Актюбинская область (4 733), Атырауская область (4 212), Мангистауская область (3 023), Западно-Казахстанская область (2 778), Павлодарская область (2 719), Северно-Казахстанская область (2 651), Шымкент (2 586) и Карагандинская область (2 573).

    «Основной поток туристов принимают отели Алматы и Астаны. В десятке самых востребованных мест размещения – гостиницы этих двух мегаполисов. При этом гостей с начала года приняли 16654 физических и 6746 юридических лиц по всему Казахстану», - отметил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туризм Минкультуры
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