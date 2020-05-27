Туристы готовили шашлык в горах близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В горах близ Алматы на территории Иле-Алатауского национального парка трое мужчин, нарушая правила карантинного режима, развели костер для приготовления горячей пищи (шашлыка). Все они были привлечены к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что действие происходило 26 мая вдоль русла реки Малая Алматинка и ущелья Бутаковка. В отношении нарушителей составлено 3 административных протокола с внесением в базу ЕРАП по статье 505 части 1 КоАП РК.

Отмечается, что в прошлом году пресечено более 400 розжигов костров, к административной ответственности привлечено 35 физических лиц. Аналогичная работа будет проведена и в текущем году.

«ДЧС Алматы напоминает, что за нарушение требований Правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара с причинением материального ущерба предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с КоАП и УК РК. Обращаем внимание! В связи с наступлением пожароопасного периода разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в горнолесной местности запрещено», - сообщили в ДЧС.

По данным ведомства, уже с апреля в ДЧС создан сводный отряд экстренного реагирования по тушению природных пожаров. При возникновении таких пожаров, к его тушению готовы к привлечению более 300 человек личного состава, 23 единиц пожарной техники повышенной проходимости, 53 мотопомпы, 500 ранцевых огнетушителей, 500 лопат и 156 хлопушек. На балансе Иле-Алатауского ГНПП имеется 6 пожарных вышек, 1 пожарный автомобиль, 4 мотопомпы, 88 ранцевых огнетушителей, 1263 хлопушек, 106 топоров, 4 бензопилы и 322 лопат.

Также в готовности авиаборты с водосливными устройствам Службы спасения акимата Алматы и АО «Казавиаспас» КЧС МВД РК.