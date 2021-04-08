Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Туристский взнос предложили ввести в Казахстане

    8 Апреля 2021, 10:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова озвучила ряд предложений для совершенствования сферы туризма в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Введение понятия приоритетной туристской территории. Приоритетная туристская территория – территория с особым потенциалом туристского развития, включенная в перечень объектов республиканской карты туристификации. Приоритетная туристская территория создается в целях концентрации ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма», - сказала Актоты Раимкулова на пленарном заседании Сената.

    Также, по ее словам, на данной территории будут особые привилегии для инвесторов и стимулирования отдыха казахстанцев внутри страны.

    «Введение «туристского взноса» с иностранцев. С учетом мирового опыта и в целях изыскания дополнительных источников местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках предусматривается внедрение туристского сбора. С иностранного туриста и определение операторов по данному сбору. Сама ставка туристского сбора будет утверждаться маслихатом, а порядок уплаты Правительством», - заключила министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Туризм Сенат Минкультуры
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка