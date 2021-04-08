Туристский взнос предложили ввести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова озвучила ряд предложений для совершенствования сферы туризма в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Введение понятия приоритетной туристской территории. Приоритетная туристская территория – территория с особым потенциалом туристского развития, включенная в перечень объектов республиканской карты туристификации. Приоритетная туристская территория создается в целях концентрации ресурсов в наиболее перспективных точках развития туризма», - сказала Актоты Раимкулова на пленарном заседании Сената.

Также, по ее словам, на данной территории будут особые привилегии для инвесторов и стимулирования отдыха казахстанцев внутри страны.

«Введение «туристского взноса» с иностранцев. С учетом мирового опыта и в целях изыскания дополнительных источников местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках предусматривается внедрение туристского сбора. С иностранного туриста и определение операторов по данному сбору. Сама ставка туристского сбора будет утверждаться маслихатом, а порядок уплаты Правительством», - заключила министр.