Туристский форум «Великий Шелковый путь – великое наследие» прошел в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Представители бизнес-структур и специалисты, занятые в туристической отрасли, собрались в Туркестане, чтобы обсудить вопросы сохранения историко-культурного наследия города и развития туристических маршрутов вдоль Шелкового пути на первом международном туристском форуме. Об этом сообщили в Минкультуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как упомянула министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова в ходе форума, прошедшем в гибридном формате, Туркестан был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства на протяжении многих веков. Министр отметила, что сегодня весь мир наблюдает за стремительным возрождением древнего города. При этом, особое внимание уделяется сфере туризма. За последние годы в этом направлении создано тысячи рабочих мест. Так, в одном только многофункциональном комплексе «Караван-Сарай» трудятся постоянно более четырех тысяч человек.

«Отрадно, что вклад туризма в экономику региона растет, а за счет Международного университета туризма и гостеприимства будет постоянно обеспечен профессионально обученными кадрами», - отметила Актоты Раимкулова.

Министр выразила признательность Акимату Туркестанской области и лично Омирзаку Шукееву за предоставленную площадку и выступление на форуме, узбекскую делегацию во главе с заместителем Премьер-министра – министра туризма и спорта Азиза Абдухакимова, международных партнеров в лице ЮНВТО и ЮНЕСКО, а также всех остальных участников форума и отметила значимость мероприятия, проводимого в год празднования главного национального праздника страны – 30-летия Независимости.

За годы суверенитета Правительством страны проведена колоссальная работа по изучению, сохранению и популяризации объектов историко-культурного наследия. Разработаны и приняты стратегические и программные документы и усовершенствована нормативно-правовая база в области туризма.

«Буквально недавно приняты законодательные изменения и заложены системные меры, которые дают широкий спектр возможностей для инвесторов и предпринимателей в сфере туризма. Эти меры гармонично дополняют отраслевую Госпрограмму, принятую в 2019 году. Как известно, в рамках нее предусматривается развитие ТОП-10 туристских дестинаций, куда, в том числе, входит и священный Туркестан», - отметил модератор панельной сессии форума, вице-министр культуры и спорта РК Габидулла Абдрахимов.

В рамках Форума участники обсудили развитие новых форм межрегиональной и международной кооперации, в особенности создание трансграничных маршрутов. А по итогам встречи подписаны ряд Меморандумов о сотрудничестве между казахстанскими и узбекскими туроператорами по формированию новых туристских продуктов вдоль Великого Шелкового пути.

В целях дальнейшего расширения географии трансграничных маршрутов участники выразили надежду на проведение следующих встреч в других дестинациях, входящих в ТОП-10, например, в курортных зонах Актау или Бурабай. В заключительной части форума вручены специальные знаки Послов туризма РК известному казахстанскому каскадеру Жайдарбеку Кунгужинову и капитану сборной альпинистов РК Максуту Жумаеву.

Организатором форума выступило Министерство культуры и спорта РК.