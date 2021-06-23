Туристов приглашают в паломнические туры в Улытауский район

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В Улытауском районе завершено строительство Визит-центра. Здесь посетители могут получить полный комплекс услуг, включая информацию о достопримечательностях района, и выбрать экскурсионный маршрут. Также у туристов есть возможность записаться на паломнические туры, передает МИА «Казинформ».
Улытауский район становится одним из популярных туристических направлений в Карагандинской области. Наиболее востребованными местами для туристов являются мавзолеи Жошы- и Алаша-хана, древние города Баскамыр, Аяккамыр, пещеры с наскальными рисунками Теректы-Аулие, горы Аулиетау, памятники истории и культуры и т. д. Об этом и других природных красотах Карагандинской области рассказала руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева, выступая на брифинге на площадке Службы региональных коммуникаций.
«В Улытауском районе действуют следующие основные туристические маршруты: Улытау, Жезказган – Улытау (Аулиетау), Жошы – комплекс «Теректы-Аулие», Жезказган – Коргасын. В этом году в Улытау завершается строительство историко-культурного комплекса «Жошы-хан», в котором будут предусмотрены комнаты для отдыха посетителей со стандартным набором удобств. Планируется, что он станет местом притяжения туристов, прибывающих в священный Улытауский район», – отметила Татьяна Аблаева.
Также на территории комплекса будут автостоянки для легкового и общественного транспорта, чайхана и кафе, смотровые площадки, юрты для приёма туристов, фонтан, резиденция Жошы-хана и скульптурная композиция, экспозиционный зал и др.
«В Улытауском регионе работают 11 мест размещения. Это шесть гостиниц, два этноаула и три гостевых дома. В районе функционируют музей-заповедник республиканского значения «Улытау» и Музей истории горного и медеплавильного дела в посёлке Жезды», – добавила Татьяна Аблаева.
Ещё один из популярных туристических маршрутов в регионе – побережье озера Балхаш.
«Балхашская курортная зона включает в себя территорию городов Балхаш и Приозёрск, а также Актогайского района – в частности, посёлков Торангалык и Чубар-Тюбек. На побережье Балхаша расположено множество баз отдыха различной категории. Там работают 58 зон и домов отдыха, а также около 100 гостевых домиков. Кроме того, на территории Северного Прибалхашья находится живописное урочище Бектау-Ата», – говорит Татьяна Аблаева.
О прелестях Каркаралинского района и популярных турмаршрутах рассказал во время брифинга руководитель отдела туризма Государственного национального природного парка Канат Жариков.
Каркаралинский национальный природный парк открыт для посетителей и готов предоставить туристам гидов-экскурсоводов.