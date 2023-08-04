Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Туристов из Польши спасли в горах Заилийского Алатау

    4 Августа 2023, 13:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Туристы не смогли самостоятельно спуститься с пика Башута, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «3 августа в 19:35 в горах Заилийского Алатау супруги-иностранцы не могут самостоятельно спуститься с пика Башута. Пара позвонила по номеру 112 и вызвала спасателей. На поиски пострадавших выехала группа республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС и сотрудники службы спасения города.

    В 20:45 туристка вышла на связь с помощью молодых людей, которые тоже находились в горах. Они по телефону передали точное местоположение спасателям. В 23:36 спасатели дошли до пострадавших, в медицинской помощи никто не нуждался. Туристов сопроводили до Медео», - рассказали в пресс-службе ведомства.

    Спасены двое граждан Польши, женщина 1987 года рождения и мужчина 1983 года рождения.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Туризм Видео Общество ДЧС Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Упавшую с обрыва в Чарынском каньоне россиянку спасли в Алматинской области
    Врачи Алматы спасли мужчину, перенесшего клиническую смерть
    В Шымкенте отважный пожарный вынес из огня газовый баллон
    Врачи спасли проглотившую кость женщину в Алматинской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области