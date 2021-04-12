Туристке стало плохо в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда помогли девушке, которой стало плохо в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера в полдень 11 апреля 2021 года, в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступило сообщение, о том, что в районе санатория Алма-Арасан стало плохо девушке-туристке. Были жалобы на сильную головную боль и рвоту. Сообщение поступило от ее знакомой, так же были направлены геолокационные данные с места происшествия. Со слов заявителя девушка осталась сидеть в беседке, а остальные туристы продолжили свой маршрут», - пресс-служба Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.

Получив данное сообщение, оперативная группа РОСО незамедлительно выехала на поисково-спасательные работы. Полученные геолокационные данные не совпадали с местом, которое описывала заявитель. Старшим группы было принято решение, следовать полученным координатам.

«Девушку обнаружили в ущелье Проходное на высоте 2200 метров над уровнем моря. Туристка сидела, прислонившись спиной к дереву. Спасатель-медик измерил артериальное давление пострадавшей, оказалось, что оно было значительно повышено, что, по-видимому, и обуславливало все остальные симптомы. Был поставлен предварительный диагноз – горная болезнь. После оказания первой доврачебной помощи, поддерживая под руки, спасатели РОСО сопроводили девушку вниз, где ее ожидали сотрудники Центра медицины и катастроф», - отметили в ведомстве.