Туристка из Казахстана пропала близ Иссык-Куля

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане в поисках пропавшей в местности джайлоо Ала-Куль 29-летней гражданки Казахстана участвуют более 100 сотрудников УВД Иссык-Кульской области и ОВД Ак-Суйского района, а также спасатели региональных отделов МЧС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

Как сообщает пресс-служба УВД региона, поиски проходили по трем направлениям: вдоль горной речки, в лесополосе и горной местности. Была обследована площадь свыше 20 километров.

Как сообщает агентство, 15 июля примерно в 20:30 в дежурную часть ОВД Ак-Суйского района поступило телефонное сообщение от гражданина Московской области Российской Федерации 51-летнего К.А. о том, что его дочь К.В. 1992 года рождения, гражданка Казахстана, во время отдыха на джайлоо Ала-Куль пропала без вести.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районной милиции.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа, опросив свидетелей, выяснила, что 14 июля гражданин России К.А. со своей семьей - супругой К.Г. 1969 года рождения, дочерьми К.В. 1992 года рождения, К.Л. 1996 года рождения и сыном К.М. 2016 года рождения, прибыли на джайлоо Ала-Куль, где установили палатку и отдыхали. 15 июля примерно в 18:00 дочь К.В. попросила у отца мобильный телефон, чтобы сделать снимки. В это время родители ушли собирать дрова, а она оставалась возле кустарного моста, который был установлен через большую речку. Когда родители вернулись, то не обнаружили дочь.

По словам родителей, девушка была одета в куртку желтоватого цвета, спортивные брюки темного цвета и ботинки черного цвета.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Ак-Суйского района и начато досудебное производство.