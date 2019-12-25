Туристический потенциал Туркестана презентован в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Бакупрезентованы туристические возможности Туркестана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В столице Азербайджана туристский информационный центр «Turkistan Tourism Center» управления туризма Туркестанской области провел туристско-познавательное мероприятие «Дни Туркестанской области».

В ходе мероприятия представители казахстанской делегации отметили, что решение о присвоении городу Туркестан статуса областного центра, занимающего особое место вдоль Великого Шелкового пути, способствовало улучшению инфраструктуры города. Сегодня город становится центром притяжения туристов, повышается интерес представителей туристского бизнеса и частных инвесторов к региону.

В мероприятии приняли участие представители туристских компаний, организаций в сфере туризма, туристских ассоциаций, национальных культурных фондов в Баку, государственных учреждений и т.д.

В целом, презентация была направлена на привлечение туристов в Туркестанскую область путем формирования единых туристских маршрутов.