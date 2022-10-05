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    Туристический потенциал Шымкента презентовали в Узбекистане

    5 Октября 2022, 20:20

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Роуд-шоу с представлением туристских возможностей Шымкента стартовало в Узбекистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель отдела развития туризма акимата г.Шымкент Азамат Нуримбетов представил гостям мероприятия презентацию туристско-инвестиционного потенциала древнего города, расположенного на перекрестке Великого Шелкового пути, который сегодня стал притягательным мегаполисом с комфортными условиями для гостей и жителей, рассказал о его природном ландшафте, географических особенностях, культурном наследии.

    «Первым городом на пути роуд-шоу, организованного управлением туризма и внешних связей г.Шымкент, стал Ташкент. Сегодня состоялась встреча с коллегами из туриндустрии узбекской столицы. В программе встречи - презентация туристских возможностей Шымкента, реализуемых инвестиционных проектов, мер государственной поддержки для инвесторов, благодаря которым к 2025 году планируется принять 6 млн гостей. Завтра мероприятие пройдет в одном из туристических центров Узбекистана - городе Самарканде», - сказал в интервью журналистам Азамат Нуримбетов.

    В ходе роуд-шоу прошли В2В и В2G встречи, подписаны меморандумы о сотрудничестве между представителями туриндустрии двух стран.

    «Мы с большим интересом смотрим на Казахстан. Это наш ближайший сосед, родственная страна, очень доброжелательная, близкая, очень понятная для нас. В последние годы в Казахстане огромное внимание уделяется развитию туризма, вложены гигантские средства в развитие инфраструктуры, поэтому там сейчас есть такие удивительные места для паломнического, историко-культурного, гастрономического туризма. Мы организуем чартерные рейсы в Шымкент для детей, компаний друзей, для свадебных туров. Сегодняшнее мероприятие открывает двери для узбекских туроператоров. Здесь у нас под боком не ограненный алмаз, который нам нужно открыть для себя и просто, как говориться, «протоптать» дорожку в Шымкент», - отметила Елена Мирзаева, руководитель туристической компании Manzara Tourism.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Центральная Азия Туризм Узбекистан Шымкент
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