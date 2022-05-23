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    Туристический потенциал Казахстана презентовали в Омске

    23 Мая 2022, 21:34

    ОМСК. КАЗИНФОРМ - Делегация из представителей АО «НК «Kazakh Tourism», управления туризма акимата г.Алматы и казахстанских туроператоров посетила Омск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генконсульства РК в Омске.

    В ходе состоявшегося в областном Конгресс-холле роад-шоу с участием представителей государственных органов Омской области, турсообщества и казахских общественных организаций региона был презентован туристический потенциал Казахстана с возможностью интересного и комфортного отдыха по таким направлениям как культурно-познавательный, экологический, спортивный, оздоровительный и деловой туризм.

    В рамках содержательной программы мероприятия между туроператорами двух стран состоялись B2B переговоры, предусматривающие обсуждение актуальных вопросов сотрудничества, организации информационных туров, установления и укрепления партнерских отношений.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    МИД РК Туризм Россия
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