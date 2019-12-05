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    Туристический потенциал Казахстана представили в Армении

    5 Декабря 2019, 11:24

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В Ереване состоялась презентация специального выпуска журнала «Армения туристическая», полностью посвященного туристическому потенциалу Казахстана. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По инициативе Посольства Казахстана в Армении в преддверии 28-й годовщины Дня Независимости Казахстана в Ереване состоялась презентация 28-го специального выпуска журнала «Армения туристическая в Казахстане», который полностью посвящен туристическому потенциалу Казахстана.

    Журнал подготовлен и презентован в рамках реализации государственной программы по развитию туризма по инициативе Посольства Казахстана в Армении при содействии национальной компании «Kazakh Tourism».

    «Мы сделали предложение корреспондентам специализированного профильного журнала «Армения туристическая», дав им возможность посетить Казахстан самостоятельно и объективно снять материалы о нашей стране. В журнале мы представили все стороны культуры и быта казахского общества: это и национальные костюмы, кухня, традиции и обычаи. Заодно рассказали о всех природных и рукотворных достопримечательностях не только столицы, но и регионов Казахстана», - отметил в ходе презентации посол Казахстана в Армении Тимур Уразаев.

    По словам главного редактора журнала «Армения туристическая» Рубена Пашиняна, творческая команда издания с большим интересом работала над этим проектом, а редакция журнала уже получает положительные отклики от своей аудитории.

    «На старте проекта, естественно, у нас была какая-то информация о Казахстане, но ее было недостаточно, чтобы заполнить целый выпуск. Посольство Казахстана организовало командировку наших журналистов. Побывав в Казахстане, мы влюбились в эту страну. И всю эту любовь перенесли в журнал. Нашей творческой группой была проделана титаническая работа, результаты которой видны уже сейчас – самый популярный отклик «Как хочется побывать в Казахстане!», и он сопровождается вопросами, как туда добраться, есть ли прямой рейс и т.д.», - отметил Р. Пашинян.

    Журнал «Армения туристическая» распространяется по принципу охвата целевой аудитории: в государственных учреждениях, гостиницах, ресторанах, кафе, в информационных центрах аэропортов, а при его распространении применяется индивидуальная концепция, основанная на содержании журнала. По словам Рубена Пашиняна, в этом контексте не стал исключением и специальный выпуск, посвященный 28-летию Независимости Казахстана.

    Стоит отметить, что пользователей интерактивного предложения «Arloopa» ждет интересный сюрприз – в режиме работы приложения, при наведении камеры смартфона на обложку журнала, читатели смогут посмотреть видео-ролик о Казахстане.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Туризм Армения
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