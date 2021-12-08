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    Туристический полет с Байконура: песню «Трава у дома» спели на японском языке

    8 Декабря 2021, 11:21

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня на космодроме Байконур стартовый день: на Международную космическую станцию (МКС) отправляется экспедиция посещения (ЭП-20) с японскими туристами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рано утром, за шесть часов до старта транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20», экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Мисуркина и участников космического полета Юсаку Маэзава и Йозо Хирано, оставив на дверях гостиничных номеров автографы, вышел из гостиницы «Космонавт» и на автобусе «Звездный» оправился на 254-ю площадку космодрома Байконур.

    Впервые в истории экипаж космического корабля «Союз» вышел из гостиницы «Космонавт», где проходил предстартовую подготовку в течение 2,5 недели, под песню «Трава у дома» на японском языке. Уже несколько десятков лет космонавты, астронавты и участники космического полета отправляются на стартовую площадку под эту композицию в исполнении группы «Земляне». Песня на музыку Владимира Мигули и слова Анатолия Поперечного стала неофициальным гимном российской космонавтики.

    Сегодня эта традиция была соблюдена в новой интерпретации, поскольку на российском корабле «Союз МС-20» к Международной космической станции отправятся сразу два гражданина Японии: японский предприниматель Юсаку Маэдзава и его ассистент Йозо Хирано. Вместе с ним полетит командир корабля — космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Записал эту песню на японском языке дуэт Deai, состоящий из японской певицы Нацуки Сугавары и российского музыканта Виталия Сунцева, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

    В эти минуты основной экипаж прошел церемонию одевания скафандров на 254-й площадке и, доложив членам государственной комиссии о готовности к предстоящему полету, направился на стартовую площадку «Восток» для посадки в корабль.

    Как сообщалось, накануне экипажи провели пресс-конференцию, где поделились впечатлениями от подготовки к старту.

    Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» с космодрома Байконур запланирован на 8 декабря 2021 года в 13 часов 38 минут по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур. Предполагаемая продолжительность работы экспедиции посещения (ЭП-20) на МКС 12 суток.

    Прямая трансляция с космодрома Байконур начнется на сайте за полтора часа до старта, 8 декабря 2021 года, в 12.00 по времени Нур-Султана.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Освоение космоса Байконур Туризм Космос
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