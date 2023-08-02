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    Туристический автобус перевернулся в Аризоне: один человек погиб, более 50 ранены

    2 Августа 2023, 12:23

    ФИНИКС. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и еще 56 получили ранения при опрокидывании автобуса возле Гранд-Каньона в штате Аризона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    Восемь человек, получивших ранения в результате инцидента с автобусом, были доставлены в больницы по воздуху, другие, получившие неугрожающие здоровью травмы, были доставлены наземным транспортом.

    Инцидент произошел, когда туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем возле парковки Гранд-Каньон-Уэст.

    Авария произошла в западной части Гранд-Каньона в резервации Хуалапай, области, которая включает в себя западный край Гранд-Каньона и Скайуолк, смотровую площадку, которая выступает в каньон на высоте около 1200 метров над дном каньона.

    Национальный парк Гранд-Каньона ежегодно посещают около 5 миллионов человек.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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