Туристический автобус перевернулся в Аризоне: один человек погиб, более 50 ранены

ФИНИКС. КАЗИНФОРМ - Один человек погиб и еще 56 получили ранения при опрокидывании автобуса возле Гранд-Каньона в штате Аризона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.



Восемь человек, получивших ранения в результате инцидента с автобусом, были доставлены в больницы по воздуху, другие, получившие неугрожающие здоровью травмы, были доставлены наземным транспортом.

Инцидент произошел, когда туристический автобус столкнулся с легковым автомобилем возле парковки Гранд-Каньон-Уэст.

Авария произошла в западной части Гранд-Каньона в резервации Хуалапай, области, которая включает в себя западный край Гранд-Каньона и Скайуолк, смотровую площадку, которая выступает в каньон на высоте около 1200 метров над дном каньона.

Национальный парк Гранд-Каньона ежегодно посещают около 5 миллионов человек.