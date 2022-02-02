Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туризм

    Туристические перелеты для детей по Казахстану стали бесплатными

    2 Февраля 2022, 19:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перелеты для детей в рамках турпакета по Казахстану стали бесплатными. Информацию подтвердили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 1 января вступил в силу закон «Об утверждении Правил субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории Республики Казахстан».

    «Согласно утвержденным Правилам субсидируются авиабилеты на несовершеннолетнего пассажира в составе туристского продукта, приобретенного у туроператора, осуществляющего деятельность в области внутреннего туризма», - отметили в пресс-службе Министерства культуры и спорта РК.

    Реализация данной меры началась с 1 января текущего года.

    По информации ведомства, на сегодняшний день заявки на субсидии от туроператоров в сфере внутреннего туризма не поступали.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туризм Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Более 30 автобусов превысили норму дымности в Караганде
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка