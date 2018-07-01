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Туристам в Акмолинской области дали рекомендации по отдыху в горах

27 Июля 2018 22:45 155
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Туристам в Акмолинской области дали рекомендации по отдыху в горах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - После произошедшего инцидента на горе Синюха (Кокшетау) туристский информационный центр Акмолинской области и туроператоры региона призвали отдыхающих быть более внимательными и не рисковать жизнью, поднимаясь в горы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Просим вас соблюдать правила безопасности в горах. Передвижение должно быть групповым, с подготовленным гидом и специальным снаряжением... Не пытайтесь самостоятельно подниматься на гору, это чрезвычайно опасно для жизни!» - обратились к общественности сотрудники туристского информационного центра Акмолинской области. 

ТОО «Бурабай Даму» также призвало туристов не рисковать жизнью, поднимаясь в горы, и дало рекомендации тем, кто все же планирует отдых в горах. Среди основных угроз, с которыми может столкнуться человек в горах, названы гроза, туман и темнота.

«Гроза в горах является большой опасностью, потому что человек, находясь на высоте, попадает в сферу грозовых разрядов. Удар молнии и даже гром могут стать причиной сильного колебания воздуха, вызвать камнепады или привести к летальному исходу. Признаком приближающейся грозы является, прежде всего, увеличение ионизации воздуха. Волосы поднимаются, при расчесывании трещат и искрятся. Острые металлические предметы, снаряжение при соприкосновении с телом человека образуют электрический разряд», - рассказали в ТОО «Бурабай Даму».

Как было отмечено, туман ухудшает видимость, чем затрудняет ориентировку и выбор пути. Потеряв ориентировку, человек, совершивший самостоятельное восхождение, может выйти под камнепад, на карниз, сбиться с пути. А в темноте путь становится невидимым, возможна потеря ориентировки. В ночное время ходьба в горах не рекомендуется.

«Многие считают, что в курортной зоне Бурабай высота гор не имеет значения. И тем самым пренебрегают правилами поведения в горах и техникой безопасности, что приводит к несчастным случаям и даже летальным исходам. Физическая неподготовленность, незнание техники, самостоятельное восхождение тоже могут стать причиной трагедии. Поэтому убедительно просим вас не совершать самостоятельные восхождения, а обратиться к инструкторам, которые будут сопровождать вас в горных массивах», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, 25 июля 2018 года 24-летний житель Астаны на прогулке, делая селфи, поскользнулся и упал с горы в Бурабае. Как рассказали врачи, состояние пациента оценивается как тяжелое, мужчина был доставлен с переломом черепа и перенес операцию.

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Ключевые слова: Происшествия, Акмолинская область, Туризм,
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Автор:

Оксана Матасова

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