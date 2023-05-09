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    Туриста спасли в горах Заилийского Алатау

    9 Мая 2023, 18:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда 8 мая проводили рейды вдоль горных рек в ущельях гор Заилийского Алатау, раздавали буклеты по правилам поведения у воды и вели разъяснительные беседы с туристами. Во время рейда спасатели спасли мужчину, а также помогли травмированной женщине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РОСО МЧС.

    Первый случай произошел в Аксайском ущелье. В 17 часов 27 минут к спасателям подъехал турист на мопеде с просьбой о помощи. Его друг отдыхал с семьей, и ему стало внезапно плохо. Спасатели оказались на месте вовремя — мужчина лежал на земле в бессознательном состоянии в эпилептическом припадке. Спасатель-медик Евгений Мустафин оперативно приступил к оказанию первой медицинской помощи. Пострадавшему повезло, что он был не один, такие приступы случаются неожиданно как для самого человека, так и для окружающих и могут быть опасны для жизни. После того, как спасатели привели в чувство 38-летнего мужчину, его посадили в оперативный автомобиль РОСО и отвезли в город, где передали бригаде скорой медицинской помощи. Из-за бездорожья машина скорой помощи не могла проехать в горы.

    Второй случай произошел во время рейда в ущелье реки Малой Алматинки. В 18.30 к спасателям обратился очевидец травмы туристки. Со слов пострадавшей, она сломала палец ноги и не могла самостоятельно идти. Сотрудники МЧС оказали первую медицинскую помощь, зафиксировали поврежденную часть, провели перевязку. Затем при помощи альпинистских веревок транспортировали женщину со скалы «Лесничество» к подножию горы, где передали родственникам. От вызова скорой они отказались, решили доехать до больницы самостоятельно.

    Спасатели РОСО предупреждают: будьте осмотрительнее в горах, надевайте удобную обувь, не бросайте товарищей одних.

    Если в вашем присутствии случился эпилептический припадок вашего знакомого — сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Больного во время приступа нельзя насильно удерживать, пытаться ограничить конвульсивные проявления. Человека желательно уложить на бок, чтобы избежать асфиксии, в безопасное место, если он еще в сознании. Если без сознания - перемещать можно только в случае острой угрозы для жизни. Расстегнуть воротник, зафиксировать время начала приступа и вызвать скорую помощь.

    Также стоит помнить всем отдыхающим: в горных реках купаться категорически запрещено и если вы отдыхаете с детьми, ни на секунду не оставляйте их одних.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Происшествия МЧС
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