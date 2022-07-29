Турецкую Анталью за последние семь месяцев посетило более 6 млн туристов

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – С начала текущего года самый большой город на Средиземноморском побережье Турции и один из ключевых центров турецкой Ривьеры посетило более 6 млн иностранных туристов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно официальным данным местных властей, в период с 1 января по 24 июля этого года количество прибывающих на популярных курортах Турции, расположенных на побережье Средиземного моря, увеличилось на 107 %. А по состоянию на конец июля, в Анталью приехало больше туристов, чем за аналогичные периоды 2020 и 2021 годов.

В целом в прошлом году, когда пандемия коронавируса все еще препятствовала путешествиям и туристической деятельности, провинцию посетило около 3 млн отдыхающих, тогда как в 2020 году в Анталью прибыло всего 682 тыс. человек. Поток иностранных туристов в Турцию начал расти в текущем году после того, как большинство стран, в том числе и Турция, ослабили карантинные требования по мере улучшения ситуации с COVID-19.

Статистика, опубликованная министерством культуры и туризма Турции, показывает, что за первые четыре месяца этого года страну посетило в общем 7,4 млн граждан из-за рубежа. Это на 173 % больше, чем в прошлом году. Только в апреле количество отдыхающих выросло на 226 %.

Вместе с тем, сдерживающими факторами развития туризма в Турции по-прежнему остаются снизившийся за последнее время основной поток туристов из России и Украины, а также повторный и весьма заметный рост заболеваний COVID-19.

По состоянию на 17 июля, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Турции составило 226 532 человека при этом 96 людей скончались, а 124 732 пациента выздоровели. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 15 524 071 случаев заражения коронавирусом, 99 184 из них с летальным исходом.

К слову, турецкие бизнесмены, владельцы отелей и зон отдыха все же надеются, что страна выйдет на прежний уровень в данной отрасли, и турецкая экономика снова начнет получать весомую прибыль от возрождения глобальной туристической деятельности.



