Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Турецкий телеканал снимет сериал на основе казахстанского фильма «Томирис»

    17 Ноября 2021, 09:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан и Турция намерены снять совместный исторический сериал на основе казахстанского фильма «Томирис» режиссера Акана Сатаева, снятого киностудией «Казахфильм» совместно с компанией Sataifilm. Реализацией проекта займется ведущий телеканал Турции – телерадиокорпорация TRT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова.

    Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова в рамках фестиваля Korkut Ata Turkic World Film Festival, прошедшего недавно в Стамбуле, встретилась с турецким депутатом Метином Гюндогду (Metin Gündoğdu) и известным продюсером Бараном Майда (Baran Mayda). В ходе встречи, на которой также присутствовало руководство киностудии «Казахфильм» - президент Акан Сатаев и вице-президент Айдар Баталов, а также режиссер Нургиса Альмурат, были обсуждены вопросы о создании сериала на основе казахстанской картины.

    Стоит отметить, что фильм «Томирис», которым торжественно открылся фестиваль «Корыт ата», хорошо знаком турецкой публике. Как известно, в сентябре текущего года история о царице массагетов была показана во всех кинотеатрах Турции и вызвала большой интерес зрителей. Фильм был показан в более чем 200 кинотеатрах Турции.

    Кроме того во время фестиваля был подписан важный документ, который даст новый импульс для развития сотрудничества в области кинематографии стран тюркского мира. Соглашение подписали: министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр культуры Азербайджанской Республики Анар Керимов, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов, генеральный директор национального агентства Узбеккино Фирдавс Абдухаликов и министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. В рамках документа стороны договорились создать совместный фонд, который будет оказывать поддержку киноиндустрии тюркского мира.

    Также в рамках фестиваля Актоты Раимкулова совместно с руководством киностудии «Казахфильм» провела ряд встреч с известными турецкими кинематографистами и участниками фестиваля, где были обсуждены вопросы реализации совместных кинопроектов.

    Напомним, в кинофестивале Korkut Ata Turkic World Film Festival, который в этом году был организован впервые министерством культуры и туризма Турции, приняли участие 42 кинокартины из 13 стран. В конкурсной программе смотра были показаны следующие фильмы «Казахфильма»: «Казахское ханство. Золотой трон» режиссера Рустема Абдрашова, документальная картина «Огонь, мерцающий в сосуде» режиссера Бахыта Каирбекова, полнометражный анимационный фильм «Культегин» режиссера Адая Абельдинова, кинолента «Аманат» режиссера Сатыбалды Нарымбетова и другие.

    Во время торжественной церемонии закрытия фестиваля киностудию «Казахфильм» отметили специальным призом за вклад в кинематографию тюркского мира. Статуэтку Respect Award президенту киностудии Акану Сатаеву вручила известная турецкая актриса Фахрие Эвджен.

    В следующем году фестиваль пройдёт в турецком городе Бурса. А в 2024 его планируют провести в Казахстане. Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулов отметила, что возможно фестиваль пройдет в Туркестане – в духовной столице тюркоязычных стран.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Культура Турция Кинематограф
    Новости по теме
    Новости по теме
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Киноиндустрии Казахстана нужен новый импульс - Глава государства
    Глава государства поддержал возвращение звания «Народный писатель Казахстана»
    Ералы Тугжанов: Миссию, которую несёт Биби-Ана, трудно переоценить
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей