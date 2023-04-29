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    Турецкий самолет подвергся обстрелу в Судане

    29 Апреля 2023, 20:00

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Министерство национальной обороны Турции сообщило, что два самолета С-130, в том числе самолет, отправившийся на эвакуацию и подвергшийся обстрелу из стрелкового оружия, благополучно покинули Судан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на trthaber.com.

    В заявлении, сделанном на странице министерства в социальных сетях, говорилось о том, что самолет C-130, который направлялся в Вади-Сайдну для эвакуации граждан Турции в Судане, был обстрелян из стрелкового оружия. Но самолет благополучно приземлился, никто из личного состава не пострадал.

    Вооруженные столкновения между суданской армией и военизированными Силами быстрой поддержки вспыхнули утром 15 апреля в столице Судана Хартуме и других городах.

    Разногласия между армией и Силами быстрой поддержки по поводу реформы военной безопасности, предусматривающей «полноценное участие СБП в армии», за последние несколько месяцев переросли в острый конфликт.

    Министерство здравоохранения Судана сообщило, что 512 человек были убиты и 4193 ранены в ходе столкновений между армией и СБП, которые начались с 15 апреля.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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