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    Турецкий кардиолог прооперировал в Нур-Султане пятерых пациентов

    17 Июля 2021, 12:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центре Сердца прошел мастер-класс с участием кардиолога-электрофизиолога Городской больницы Анкары (Турция), профессора, доктора Серкан Чай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра.

    Мастер-класс проходил 12-13 июля 2021 года по имплантации электрокардиостимулятора селективно в область пучка Гиса у пациентов с брадикардией.

    Сердце человека - это уникальный орган, который снабжает кровью весь организм. Для этого сердце создает свой ритм, который передается по проводящим путям. К сожалению, эти пути могут работать неправильно, создавая нерегулярный, быстрый или медленный ритмы. В случае пациентов с брадикардией ритм сердца - замедленный. Одной из причин брадикардии может быть блокада путей. Поэтому пациентам могут имплантировать электрокардиостимулятор, который сможет контролировать ритм сердца, обходя блокаду.

    «В рамках мастер-класса было прооперировано 5 пациентов, - рассказывает заведующий отделением интервенционной аритмологии Центра Сердца Аян Абдрахманов. - Одним из пациентов был 11-летний ребенок с арестом синусового узла и синкопе. Все операции прошли успешно, пациенты чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Здравоохранение Турция
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