Турецкий город Шанлыурфа выбран центром духовного туризма на 2023 год

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – На одиннадцатой конференции министров туризма стран-участниц Организации исламского сотрудничества в Азербайджане турецкий город Шанлыурфа стал туристическим центром исламских стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению министерства культуры и туризма Турции, в Баку состоялась очередная встреча министров туризма стран-членов ОИС, где город Шанлыурфа общим решением был избран центром духовно-туристического паломничества на 2023 год.

Исторический город Шанлыурфа в давние времена был известен как Эдесса. Шанлыурфа - большой турецкий город, расположенный на границе с Сирией. Его история тесно связана с еврейской, христианской и исламской религиями, в связи с чем его прозвали «городом пяти пророков». Но на сегодняшний день мегаполис полностью исламизирован. Ежегодно он притягивает большое количество мусульманских паломников со всех уголков мира и по праву считается одним из религиозных центров.

В Шанлыурфе проживает смешанное турецкое, курдское и арабское население. Город расположен на равнине в 80 км к востоку от реки Ефрат. Климат здесь чрезвычайно жаркий и сухой в летнее время, а зимой отличается заметной прохладой и влажностью.

На севере-востоке от города находится знаменитое поселение Гебекли-тепе. Этот район был частью первых населенных пунктов, где ранее произошел переход человечества от присваивающего хозяйства к производящему труду.

Сегодня даже самые искушенные путешественники мира говорят о городе Шанлыурфа, как о самом настоящем памятнике архитектуры, пропитанным духом былых времен. Узкие и кривые улочки, уютные домики, колоритные базары ненавязчиво разбавлены новыми районами с современными элитными постройками, модными бутиками и ресторанами.

К слову, следующим духовно-туристическим центром, но уже на 2024 год определен узбекский город Хива.