Турецкий дизайнер представила коллекцию казахских национальных нарядов

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В Анкаре по случаю юбилейной даты 30-летия Независимости Республики Казахстан была организована концертная программа и накрыт большой дастархан, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Независимость для всех казахов является сакральным понятием. Именно поэтому самобытный праздник широко отмечается и за пределами нашей необъятной страны.

Дипломатический прием был организован Посольством Казахстана в Турции. На вечере, посвященный знаменательной дате Независимости, присутствовали видные государственные и общественные деятели, ученые и люди искусства, иностранные дипломаты, а также казахская диаспора.

Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым поздравил казахстанцев с 30-летним юбилеем и отметил большую значимость этого события для турецкого народа. В своей поздравительной речи бывший премьер-министр Турции сказал, что абсолютная независимость и незыблемость суверенитета братской нам страны Казахстана важна для всего тюркского мира.

«Когда Первый Президент Республики Казахстан Елбасы Н. Назарбаев объявил миру о Независимости государства, одной из первых стран мира, признавших это, была именно Турция. В течение 20 минут было сделано то, что на протяжении уже 30 лет объединяет два братских народа. Для нас это большая честь. Современный Казахстан является гордостью Центральной Азии, а столица республики Нур-Султан, в свою очередь, стала центром финансов, торговли и инвестиций», - подчеркнул Б. Йылдырым.

В ходе мероприятия был накрыт большой белый дастархан и представлены такие казахские национальные блюда, как казы, карта, жая и шужык. Кроме того, стол украсили традиционные сладости жент, иримшик и курт. Гости вдоволь насытились баурсаками, а алматинский апорт разобрали в первые минуты застолья.

Приехавшие из Казахстана артисты, певцы и музыканты представили свое творчество. Зрители были восхищены высоким ростом казахских батыров, а также нечеловеческой мощью казахского силача, который поднимал над головой тяжелый меч и скрутил в узел железную арматуру в знак братских уз Казахстана и Турции.

Кроме того, впервые в истории был организован показ турецкого дизайнера Зухал Кескин, которая представила женскую коллекцию казахских национальных нарядов.







