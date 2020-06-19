Турецкий дипломат избран председателем 75-й сессии Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В зале Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в необычном формате состоялись выборы ее председателя на период 75-й сессии Ассамблеи. Делегаты от каждой страны приходили в пустой зал Ассамблеи в маске и по одному. Проголосовав, они тут же покидали штаб-квартиру ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

По результатам голосования председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН избран турецкий дипломат, политический деятель Волкан Бозкыр.

Председатель Генеральной Ассамблеи избирается с соблюдением принципа ротации среди пяти региональных групп. Председателем предстоящей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи в порядке очередности должен был стать представитель от Группы государств Западной Европы и других государств, куда входит, в частности, Турция. В группе была согласована единственная кандидатура – турецкого дипломата. При отсутствии других кандидатов он мог бы быть утвержден и без голосования. Однако несколько стран попросили провести голосование по этой кандидатуре. В результате за Волкана Бозкыра проголосовали представители 178 государств.

Как сообщалось ранее, в ООН также избрали новых непостоянных членов Совета Безопасности на период 2021-2022 годов.



