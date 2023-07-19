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    Турецкий «Бешикташ» отказался от приобретения Бахтиера Зайнутдинова

    19 Июля 2023, 07:45

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал информацию о ходе переговоров турецкого клуба с ЦСКА по полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

    «Бешикташ» полностью закрыл эту книгу, игрок им больше не нужен. Переговоры завершены. Зайнутдинов оказался слишком дорогим», — сказал Дикме «СЭ».

    Ранее сообщалось, что «Бешикташ» достиг соглашения с армейцами по переходу казахстанца за 6 миллионов евро и бонусы, но стамбульский клуб хотел заплатить несколькими платежами, а московский - требовал один платеж.

    25-летний футболист выступает за ЦСКА с 2020 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

    За свою историю «Бешикташ» лишь 10 раз платил 5 и более миллионов евро за трансфер. В прошлом сезоне клуб оформил трансферов на 25 миллионов, самый дорогой - Жедсон Фернандеш из «Бенфики» за 6 миллионов.

    Ранее сообщалось, что спортивный директор турецкого «Бешикташа» Джейхун Казанджи сделал заявление об интересе к футболисту московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиеру Зайнутдинову.

    Бахтиер Зайнутдинов является воспитанником футбольного клуба «Тараз».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Футбол
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