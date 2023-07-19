Турецкий «Бешикташ» отказался от приобретения Бахтиера Зайнутдинова

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», прокомментировал информацию о ходе переговоров турецкого клуба с ЦСКА по полузащитнику Бахтиеру Зайнутдинову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

«Бешикташ» полностью закрыл эту книгу, игрок им больше не нужен. Переговоры завершены. Зайнутдинов оказался слишком дорогим», — сказал Дикме «СЭ».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» достиг соглашения с армейцами по переходу казахстанца за 6 миллионов евро и бонусы, но стамбульский клуб хотел заплатить несколькими платежами, а московский - требовал один платеж.

25-летний футболист выступает за ЦСКА с 2020 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

За свою историю «Бешикташ» лишь 10 раз платил 5 и более миллионов евро за трансфер. В прошлом сезоне клуб оформил трансферов на 25 миллионов, самый дорогой - Жедсон Фернандеш из «Бенфики» за 6 миллионов.

Ранее сообщалось, что спортивный директор турецкого «Бешикташа» Джейхун Казанджи сделал заявление об интересе к футболисту московского ЦСКА и сборной Казахстана Бактиеру Зайнутдинову.

Бахтиер Зайнутдинов является воспитанником футбольного клуба «Тараз».