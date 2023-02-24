Турецких спасателей хотят отправить в Казахстан на обучение - глава РОСО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель республиканского оперативно-спасательного отряда Владимир Цой на брифинге в региональной службе коммуникаций Алматы рассказал подробности поисково-спасательной работы в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«7 февраля по поручению Президента мы вылетели в Турцию оказать помощь нашему братскому турецкому народу. От РОСО из Алматы вылетели 33 человека, от Центра медицины катастроф - 5 человек. По прибытию нас сразу сопроводили в город Газиантеп, где показали полуразрушенное здание. Подошел начальник участка, сказал, что есть еще полностью разрушенное здание. Я принял решение оставить 20 человек на первом объекте, еще 10 человек направил на второй объект. Сделали визуальную разведку. Стояло здание, которое разрушено с 1-го по 3-й этаж. Оно сильно накренилось и представляло угрозу рядом стоящему дому, который был целым.

В ходе осмотра мы увидели ногу - извлекли женщину. Работали всю ночь. Под утро рядом мы обнаружили еще одно тело. Это оказалась ее дочь. Сложность была в том, что здание в любой момент могло обрушиться, оно представляло угрозу самим спасателям. Также каждый день продолжались афтершоки. Из-за этого дом накренился еще на 4 см. На следующий день мы приняли решение демонтировать этот дом, чтобы извлечь всех пострадавших. Демонтировали двое суток. Это такая ювелирная работа. Постоянно, после часа работы запускали кинологов, объявляли пятиминутную тишину, приборами поиска прослушивали. Так мы до первого этажа расчистили. Мы под завалами этого дома в итоге обнаружили, к сожалению, 19 погибших», - сказал он.

На втором разрушенном объекте казахстанским спасателям при помощи собак-спасателей и и поисковых приборов удалось найти живых людей.

Глава РОСО заявил, что с начала проведения поисково-спасательных работ силами спасателей МЧС Казахстана спасены семь человек, извлечены тела 88 погибших.

«Профессионализм казахстанских спасателей оценили граждане Турции, наши коллеги. Даже был такой случай. Ночью ко мне подходит один из турецких коллег с переводчиком и спрашивает: «Почему казахи такие крутые? У вас там постоянно землетрясения происходят?» Я им ответил, что в Казахстане хорошая школа. У нас действительно школа хорошая. У нас каждый год проводятся семинары на учебных полигонах, соревнования среди спасателей. Там тоже есть элементы разрушенных объектов, постоянно там тренируемся, делимся опытом. Там же наши кинологи проходят обучение. Все это вот нам пригодилось», - сказал он.

Он также добавил, что недавно получил сообщение от главного координатора поисково-спасательного отряда AFAD с просьбой поделиться опытом.

«Он просит, чтобы мы приехали и обучали их спасателей, чтобы мы поделились опытом. Также они хотят 30 своих спасателей, в том числе кинологов отправить в Казахстан, чтобы они прошли нашу школу, обучение. Я думаю, что в целом мы отлично справились. Показали свой профессионализм. Слава богу, все наши спасатели вернулись живыми и здоровыми на родину», - отметил спикер.

Владимир Цой еще раз поблагодарил волонтеров, сотрудников посольства Казахстана в Турции за поддержку.

Ранее казахстанские спасатели и медики, работавшие над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Газиантепе в составе первой группы, после благополучного возвращения на родину поделились результатами тяжелой работы.



