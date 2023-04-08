Турецкие ученые разработали устройство для подсчета клеток

ИЗМИР. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Турецкие ученые разработали устройство для подсчета клеток с более высокими возможностями и низким уровнем ошибок по сравнению с образцами, представленными на рынке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Исследования проводились в Центра биологической медицины и геномных исследований (İBG) в Измире под руководством доктора наук Арифа Энгина Четина с участием студентов факультета биомедицинской инженерии Мерьем Бейзы Авджи и Севима Дениза Яшара.

Группа приступила к разработке устройства для подсчета клеток 10 месяцев назад. Поддержку проекту оказал Совет по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK).

В беседе с «Анадолу» руководитель проекта Четин сообщил, что разработанное турецкими учеными устройство для подсчета клеток часто используется в научных исследованиях, главным образом в области медицины.

По его словам, устройство благодаря своим точным измерениям вносит вклад в исследования, связанные с раковыми заболеваниями, в частности, при разработке лекарственных препаратов от рака.

Четин отметил, что в мире существует большое число измерительных приборов, использующих различные системы.

«Стоимость нашего проекта оценивается в 45 тысяч турецких лир. При разработке устройства мы использовали самые новейшие технологии. Стоимость аналогов низкого качества на рынке начинается со 120 тысяч лир, а хорошее устройство стоит около 300 тысяч лир», - сказал Четин.

Руководитель проекта отметил, что разработанное ими устройство способно сканировать больше образцов, чем конкурирующие с ним аналоги.

«С помощью разработанного нами устройства мы можем подсчитать 3000 клеток за 4 секунды. Мы снизили уровень ошибок до отметки ниже 3 процентов. Многие коммерческие образцы имеют погрешность от 10 до 20 процентов. В проекте были задействованы два моих студента», - отметил Четин.

По его словам, уже есть инициативы, чтобы в ближайшее время запустить проект в серийное производство.

Участница проекта Авджи рассказала, что ученые провели в лаборатории много времени во время подсчета клеток, работая над тем, чтобы минимизировать время подсчета, и им это удалось.



