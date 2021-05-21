Турецкие сельхозинвесторы появятся в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Крупный проект по закладке интенсивных садов и переработке фруктов и овощей обсуждался на встрече главы региона Бердибека Сапарбаева и турецких инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор турецкой корпорации Göknur Gıda Осман Асланали поблагодарил Бердибека Сапарбаева за радушный прием и рассказал о планах реализации перспективных проектов в Жамбылской области.

Как отметил иностранный гость, проект по производству и переработке фруктов предусматривает посадку фруктовых деревьев на площади более пяти тысяч гектаров и строительство перерабатывающего завода. Проект планируется реализовать в несколько этапов в течение пяти лет.

Продукцию, произведенную в жамбылском регионе, инвесторы планируют продавать на внутреннем рынке и за рубежом. Стоимость проекта составляет 92 миллиона долларов. Около тысячи местных жителей получат рабочие места.

«Наша компания нацелена на производство и переработку фруктов и овощей. Для этого мы хотим создать интегрированную модель, начиная от посадки фруктовых садов с использованием современных агротехнологий для развития сырьевой базы и обучения местных фермеров», - рассказал спикер.

Инвесторам предложены земли в районах, где можно выращивать высокоурожайные сады. Это 2,5 тысячи гектаров в Жамбылском, 470 гектаров - в Рыскуловском, пять тысяч гектаров - в Жуалынском и 1,2 тысячи гектаров в Сарысуском районах. Зарубежные агрономы проведут проверку почвы на пригодность.

«Производство продуктов питания является нашим приоритетным направлением. На наших рынках преобладает продукция из Пакистана, Афганистана, Турции, то есть местных овощей и фруктов очень мало. Такое положение сказывается на их стоимости. Нам нужно увеличивать площади под интенсивные сады. Сельхозтоваропроизводителям оказывается всемерная государственная поддержка, включая инвестиционные субсидии и льготные кредиты», - отметил глава жамбылского региона.

Жамбылская область обладает высоким аграрным потенциалом, уверен Бердибек Сапарбаев. Сельское хозяйство области способно далеко шагнуть вперед при поддержке современных технологий. Одна из главных проблем региона - неразвитость переработки сельхозпродукции.

«Чтобы сельское хозяйство стало драйвером местной экономики, мы выделим земли и поможем в строительстве инфраструктуры», - подчеркнул глава региона, поручив ответственным управлениям незамедлительно приступить к реализации предложенного турецкими инвесторами проекта.

Отметим, взаимовыгодные отношения между Турцией и Казахстаном развиваются во многих сферах, например в сфере торговли, сельского хозяйства, различных инвестиций, культуры, туризма, медицины и образования. Уже успешно реализовано множество прорывных проектов, способствующих сохранению экономических, политических и гуманитарных связей. Сегодня Турция является одним из самых близких и надежных партнеров Казахстана.

Добавим, что в Жамбылской области площадь яблоневых садов составляет 1 623 гектара, из них 1 445 гектаров – интенсивные яблоневые сады. Интенсивные вишневые сады занимают 100 гектаров.



