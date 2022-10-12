Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Турецкие компании заинтересованы в разработке месторождений Казахстана – Минидустрии

    12 Октября 2022, 16:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Турецкие компании заинтересованы в разработке месторождений Казахстана. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Совместно с турецкими компаниями строятся девять заводов. Три завода откроются до конца этого года. Турецкие компании также заинтересованы в разработке недр. В этом направлении работают семь компаний, еще три крупные компании выразили интерес к никелевым и другим месторождениям. Мы работаем по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, который проходит из Казахстана по Каспию через Азербайджан, Грузию. Мы подготовили соглашения по модернизации инфраструктуры ТМТМ, теперь ждем турецкую сторону. Остальные страны», - сказал Каирбек Ускенбаев.

    Он также отметил, что на территории специальной экономической зоны в Астане строится один завод, строительство которого будет полностью завершено в ноябре текущего года.

    «Внутри предприятия, которое мы считаем одним заводом, будет налажено четыре производства. Будет производиться медицинское постельное белье, кресла и другие вещи», - сообщил министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Инвестпроекты Строительство Турция МИИР РК Геология Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    Перенос VIP-терминала объяснили в аэропорту Алматы
    На развитие науки планируется направлять 0,5% стоимости ремонта и строительства дорог – КаздорНИИ
    Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров