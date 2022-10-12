Турецкие компании инвестируют в агропромышленный комплекс Казахстана $200 млн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Турецкие компании инвестируют в агропромышленный комплекс Казахстана 200 млн долларов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наши отношения с Турцией находятся на очень высоком уровне. По итогам семи месяцев этого года экспорт и импорт выросли в два раза. Экспорт Казахстана увеличился вдвое, а импорт из Турции - на 60%. В настоящее время динамика торговли достигла высокого уровня», - сказал Ербол Карашукеев.

Он отметил, что Турция планирует реализовать в Казахстане несколько крупных проектов.

«Турецкие инвесторы намерены инвестировать в агропромышленный комплекс. В том числе несколько крупных проектов. Мы ожидаем более 200 млн долларов инвестиций. Среди проектов - обработка кожи, выращивание садовых культур. Министерство сельского хозяйства оказывает поддержку. Уверен, что будем работать системно», - добавил министр.

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил о том, что турецкие компании заинтересованы в разработке месторождений Казахстана.

Как сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил сегодня в столичном аэропорту Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего в Казахстан с государственным визитом. Затем в Акорде началась встреча глав двух государств в узком составе.





Фото:gov.kz











