Турецкие инвесторы посетят города РК для проработки инвестпроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев посетил провинцию Газиантеп для привлечения новых инвесторов в экономику Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

В ходе поездки состоялись встречи с 24 самыми крупными группами и компаниями провинции Газиантеп, специализирующихся на производстве ковров, нетканых материалов, мясо-молочной продукции, переработки отходов, нефтехимической промышленности, продуктов питания, продукции народного потребления.

Потенциальные инвесторы высоко оценили предпринимаемыми Казахстаном шаги по дальнейшему улучшению инвестиционного климата и отметили заинтересованность в укреплении сотрудничества.

По итогам визита одна треть газиантепских потенциальных инвесторов позитивно настроена к инвестиционному сотрудничеству с Казахстаном и намерена в течение ближайших месяцев посетить казахстанские города для начала активной проработки проектов.

В частности, планируется начать проработку проектов по строительству в Казахстане заводов по производству ковров, мясной продукции, переработки макулатуры и иные.



