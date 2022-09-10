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    Турецкие инвесторы посетят города РК для проработки инвестпроектов

    10 Сентября 2022, 20:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана в Турции Еркебулан Сапиев посетил провинцию Газиантеп для привлечения новых инвесторов в экономику Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

    В ходе поездки состоялись встречи с 24 самыми крупными группами и компаниями провинции Газиантеп, специализирующихся на производстве ковров, нетканых материалов, мясо-молочной продукции, переработки отходов, нефтехимической промышленности, продуктов питания, продукции народного потребления.

    Потенциальные инвесторы высоко оценили предпринимаемыми Казахстаном шаги по дальнейшему улучшению инвестиционного климата и отметили заинтересованность в укреплении сотрудничества.

    По итогам визита одна треть газиантепских потенциальных инвесторов позитивно настроена к инвестиционному сотрудничеству с Казахстаном и намерена в течение ближайших месяцев посетить казахстанские города для начала активной проработки проектов.

    В частности, планируется начать проработку проектов по строительству в Казахстане заводов по производству ковров, мясной продукции, переработки макулатуры и иные.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    МИД РК Бизнес Инвестпроекты Экономика Турция Инвестиции
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