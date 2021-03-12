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    Турецкие инвесторы планируют построить завод в Костанайской области

    12 Марта 2021, 21:20

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Турецкие бизнесмены компании «Konuklar Bakliyat» могут инвестировать в проект по обработке сельхозпродукции в Костанайской области. О своих намерениях инвесторы сообщили в рамках визита в Казахстан, организованного при поддержке Посольства РК в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «KAZAKH INVEST».

    По предварительным данным, компания рассматривает возможность инвестирования порядка $3 млн в строительство комплекса по обработке, очистке и фасовке масличных и бобовых культур.

    «Данный проект – инициатива турецкой стороны. Инвесторы планируют построить завод по обработке зеленой и красной чечевицы, нута, фасоли, подсолнечника и т.д. Это будет комплекс по очистке, фасовке и упаковке продукции под популярным турецким брендом. Данная компания широко представлена на рынке Европы, Ближнего Востока и имеет постоянные каналы экспорта. Поэтому этот проект также может стать успешным и экспортоориентированным», - сообщил региональный директор АО «НК «KAZAKH INVEST» по Костанайской области Аблай Молдагулов.

    На первоначальном этапе проект предусматривает переработку 22 тыс. тонн продукции в год. В случае увеличения спроса и наличия качественного сырья, инвестор готов увеличить вложения в проект в несколько раз и расширить производство.

    В ходе встречи турецких инвесторов с руководством региона были обсуждены условия реализации проекта. Также инвестору подробно рассказали о механизмах поддержки сельского хозяйства и программах по развитию агропромышленного комплекса.

    Вместе с тем, при активном содействии акимата области, делегация встретилась с представителями деловых кругов региона. По результатам переговоров сторонами достигнуты договоренности о дальнейшем укреплении торгово-экономических связей.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Инвестпроекты Костанайская область Строительство Экономика Турция
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