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    Турецкие фанаты закидали футбольное поле игрушками для детей, пострадавших от землетрясения

    27 Февраля 2023, 18:50

    СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – Фанаты футбольного клуба «Бешикташ» обрушили «дождь» из тысяч плюшевых игрушек прямо на поле во время матча клуба с ФК «Антальяспор», проходившего в Стамбуле. Игрушки будут пожертвованы детям, пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Матч был приостановлен через 4 минуты 17 секунд после начала, что соответствует времени первого землетрясения, которое произошло в Турции и Сирии в 04:17 утра 6 февраля этого года.

    После этого болельщики начали сбрасывать с трибун игрушки, которые будут подарены детям в Турции и Сирии.

    «Наши болельщики организовали значимое мероприятие под названием «Эта игрушка — мой друг» во время матча, чтобы поднять настроение детям, пострадавшим от землетрясения», — заявили представители ФК «Бешикташ». - Болельщики сбрасывали с трибун шарфы, береты и плюшевые игрушки, чтобы подарить их детям, пострадавшим от землетрясений».

    Также футбольные болельщики аплодировали сотрудникам поисково-спасательных служб, присутствовавшим на стадионе Vodafone, где проходил матч.

    Защитник Тайип Санук был искренне тронут поступком болельщиков: «Есть вещи поважнее футбола. Мы как страна переживаем трудные времена. Вместе мы залечим раны. Наши болельщики провели значимое мероприятие — я был очень тронут. Надеюсь, что подобной катастрофы у нас больше никогда не будет».

    Футбольные клубы «Газиантеп» и «Хатайспор» отказались от участия в сезоне турецкой Суперлиги после землетрясений, среди жертв которого оказался Кристиан Атсу, игравший за «Хатайспор». В результате землетрясений в Турции и Сирии погибло более 50 000 человек.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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