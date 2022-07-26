Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Турецкая мечеть Айя-София в этом году приняла рекордное количество человек

    26 Июля 2022, 20:36

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Культовое сооружение в Стамбуле, мечеть Айя-София за второй год после открытия для богослужений мусульман приняла более 6,5 млн посетителей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Как известно, для местных и иностранных туристов мечеть Айя-София считается наиболее популярной достопримечательностью Турции. В 1985 году историческое место было внесено в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Знаменитая достопримечательность Турции до завоевания Стамбула в 1453 году служила церковью в течении 916 лет. После чего, до 1934 года, считалась мусульманской мечетью, а на протяжении последующих 86-ти лет, до 2020 года, была открыта для людей в качестве музея.

    10 июля 2020 года турецким судом было отменено ранее принятое постановление кабинета министров тех лет, согласно которому Айя-София считалась музеем. Зданию было возвращено его прежнее назначение, и уже 24 июля этого же года президент Турции Р. Эрдоган, несмотря на пандемию, с сотнями верующих мусульман совершил молитву внутри мечети.

    По словам заместителя муфтия Стамбула Ахмета Актюркоглу, смена статуса здания с музея на мечеть является очень важным событием в истории ислама. Великолепное строение одновременно привлекает огромное количество верующих и туристов, а в период мусульманского праздника Курбан байрам со стороны посетителей зафиксирован особенный интерес.

    «Как и многие другие святыни мира, Айя-София востребована посетителями. Она привлекает большое внимание местных и иностранных туристов, в особенности, после того, как ее снова открыли для богослужений. За второй год после открытия мечеть приняла более 6,5 млн людей, а в период долгих выходных в стране Айя-Софию каждый день посещали более 120 тыс. человек. Как оказалось, люди со всех концов света стремятся посетить утреннюю молитву в мечети», – добавил он.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Туризм Религия Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Анкару
    Третий срок президенства: куда Эрдоган поведет Турцию
    ЦИК Турции опубликовала окончательные итоги выборов: Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов
    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска