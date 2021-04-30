Турецкая компания завершила выкуп и приступила к управлению аэропортом Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Компания TAV Airports и фонд Kazakhstan Infrastructure Fund завершили выкуп международного аэропорта Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пропускная способность аэропорта будет увеличена вдвое за счет инвестиций в размере 200 миллионов долларов США. Ожидается, что строительство будет завершено менее чем за три года.

«Компания TAV Airports (входит в Groupe ADP) завершила выкуп и взяла на себя управление операционной деятельностью аэропорта Алматы. После завершения расчетов по сделке TAV становится бенефициарным собственником 85% акций аэропорта и связанных с ним предприятий, предоставляющих услуги по поставке топлива и кейтерингу. Остальные 15% акций принадлежат фонду Kazakhstan Infrastructure Fund под управлением VPE Capital. Якорным инвестором фонда выступает АО «Казына Капитал Менеджмент», - говорится в сообщении.

Алматы – первый аэропорт в портфеле TAV, которым компания будет управлять на праве собственности, а не на основе временного договора концессии

Президент и главный исполнительный директор TAV Airports Сани Шенер отметил, что у аэропорта Алматы есть значительный потенциал роста,

Ранее согласованная цена покупки в размере 415 миллионов долларов США была снижена до 365 миллионов с учетом снижения трафика из-за пандемии.



